Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "İnşallah kazanan biz olacağız"

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, hafta sonunda deplasmanda oynayacakları Göztepe maçı hakkında, \"Herkesin izleyeceği ve izlemekten mutlu olacağı bir maç olacak. İnşallah kazanan biz olacağız\" dedi.

Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

\"İNŞALLAH KAZANAN BİZ OLACAĞIZ\"

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, \"Göztepe ligin iyi takımlarından birisi. Bir puan üstündeyiz. Çoşkulu bir taraftar topluluğu var. Onlarla birlikte kendi sahalarında iyi hücum yapıyorlar. Çok coşkulu oynuyorlar. Biz de ligin iyi takımlarından biriyiz. Son maçın belirli bir bölümünde kötü oynadık ama kazanmayı bildik. Bu bizi moral ve motivasyon olarak yukarılara çıkardı. Orada iyi ve keyifli bir maç olacak. Biz onları inceliyoruz, çalışıyoruz. Yukarılarda kalmak istiyoruz. Herkesin izleyeceği ve izlemekten mutlu olacağı bir maç olacak. İnşallah kazanan biz olacağız. Kaliteli bir kadro ve oyuncularımız var\" dedi.

\"BEŞİKTAŞ KADERİNE MAĞLUP OLDU\"

Beşiktaş\'ın Bayern Münih karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendiren Aybaba, \"Beşiktaş için kötü bir geceydi. Eksik kaldı. Bu tip güçlü takımlara karşı eksik kalmak zor. Oyuna da iyi başlamıştı. Oyuna da ortak olacak gibi gözüküyordu. Ama futbol bu. İçindeki kaderini siz çözemiyorsunuz. Dışındaki şeylere kendinizi hazırlıyorsunuz. Beşiktaş içindeki kaderine mağlup oldu\" diye konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Anternman görüntüleri

- Samet Aybaba\'nın açıklamaları