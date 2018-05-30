Demir Grup Sivasspor Tamer Tuna ile anlaştı

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Samet Aybaba\'dan boşalan teknik direktörlük görevine Tamer Tuna\'yı getirdi. Tamer Tuna resmi sözleşmeyi imzaladı.

Sezon sonunda Samet Aybaba ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor göreve Göztepe\'den ayrılan teknik direktör Tamer Tuna\'yı getirdi. 41 yaşındaki Tamer Tuna, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz\'ın İstanbul\'daki ofisinde 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Geçtiğimiz sezon Göztepe\'de görev yapan Tamer Tuna daha önce 2014-2015 sezonunda kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

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