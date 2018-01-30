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Spor

Demir Grup Sivasspor, Henri Saivet'i kiraladı

SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet'i sezon sonuna kadar kiraladı

30 Ocak 2018 21:04

SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor İngiltere\'nin Newcastle United takımında forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet\'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Devre arasında Kardemir Karabükspor\'dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho\'yu renklerine katan Demir Grup Sivasspor, ara transferin bitmesine 1 gün kala, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Ara transfer döneminin başlangıcından bu yana görüşmeler yapılan Senegalli ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet ve kulübü Newcastle United ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan Mecnun Otyakmaz, 27 yaşındaki siyahi oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu. Futbolcunun hafta için kente gelerek takıma katılması bekleniyor.

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