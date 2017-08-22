Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 3\'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından açma-germe hareketleri yapan kırmızı beyazlılar daha sonra dar alanda geçiş çalışması yaptı. Teknik Direktör Samet Aybaba sık sık futbolcuları uyararak taktikler verdi. İdman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana sakatlığı bulunan Ziya Erdal ve kaleci Ali Şaşal Vural takımdan ayrı düz koşu yaparak çalıştı. Antrenman sırasında sahaya giren yavru Kangal köpeği ise renkli görüntülere sahne oldu. Saha içinde gezinen yavru Kangal köpeği görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kırmızı beyazlı ekip yarın 19.00\'da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

-Sahaya giren yavru kangal

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)