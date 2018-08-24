Demir Grup Sivasspor bayramlaştı

SİVAS (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'da geleneksel bayramlaşma töreni Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri\'nde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Tamer Tuna ve yardımcıları, futbolcular, altyapı teknik kadrosu ve U21 futbolcuları ile kulüp personelleri katıldı.

Başkan Otyakmaz, takıma başarılar dileyerek herkesle tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma töreni çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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