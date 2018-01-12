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Spor

Demir Grup Sivasspor - Zhetysu: 1-1

Hakan TARHAN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig takımlardan Demir Grup Sivasspor, Antalya'da yaptığı devre arası kampındaki 2'nci hazırlık maçını Kazakistan 1'inci Lig takımlarından Zhetysu ile oynadı

12 Ocak 2018 21:54

Hakan TARHAN / ANTALYA, (DHA)

Süper Lig takımlardan Demir Grup Sivasspor, Antalya\'da yaptığı devre arası kampındaki 2\'nci hazırlık maçını Kazakistan 1\'inci Lig takımlarından Zhetysu ile oynadı. Karşılaşmada konuk ekip Zhetysu 1\'inci dakikada Serdyukov\'un attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor bu gole 12\'nci dakikada Kone ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar birbirine üstünlük sağlayamazken, maç da 1-1 sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Demir Grup Sivasspor\'un hazırlık maçından görüntüler

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