Demir Grup Sivasspor - Zhetysu: 1-1

Hakan TARHAN / ANTALYA, (DHA)

Süper Lig takımlardan Demir Grup Sivasspor, Antalya\'da yaptığı devre arası kampındaki 2\'nci hazırlık maçını Kazakistan 1\'inci Lig takımlarından Zhetysu ile oynadı. Karşılaşmada konuk ekip Zhetysu 1\'inci dakikada Serdyukov\'un attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor bu gole 12\'nci dakikada Kone ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar birbirine üstünlük sağlayamazken, maç da 1-1 sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Demir Grup Sivasspor\'un hazırlık maçından görüntüler