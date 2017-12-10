Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) -

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, \"Lideri yenmenin keyfi var. Mükemmel galibiyetti\" dedi.

1-0 sona eren karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, lideri yenmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, \"İyi oyun, coşkulu, istekli oyun. Oyunun tamamına yansıyan bir mücadele. Oyuncularımı kutluyorum. Bir de böyle bir hikaye var. Burada bir futbol hikayesi var kimsenin onunla ilgilendiği yok. Yeni kurulmuş bir takım. Sahada müdahale ederken hangisini sokacağız diye şaşırdığımız bir kadro. Ortaya çıkan inanılmaz bir performans. Trabzon maçında da biz bu performansı gösterdik. Bana göre Fenerbahçe maçında da gösterdik. Gençlerbirliği maçında bireysel hatalardan oyunumuzu tam sahaya yansıtmadık, mağlup olduk. Biz suçluyuz o konuda. Ama bu hikayeye herkesin saygı göstermesi gerekir. Ne zorluklar çekiyoruz. Kimi oynatalım, nereye koyalım. Eksik yerlerde kimi oynatacağız diye 5 kez düşünüyoruz, antrenmanlarda 10 kere düşünüyoruz. Ama maalesef futbol adına saygıyı göremiyoruz. Bu ülkede bu işler böyle. Bir bütçelere bakın. Bir takımlara bakın. Performans olarak biz çok iyi şeyler gösterdik bugün. Karşımızdaki takım, Abdullah (Avcı) kardeşim müthiş bir takım yapmış, gerçekten ligin en iyi takımlarından biri. Çok zorladılar bizi. Kendisini kutluyorum. Futbol adına bir şeyler verdiği için bir kere daha kutluyorum. Biz futbol adamıyız, hep futbolun içinde kalacağız. Herkese saygı duyacağız. Eksiklerimize rağmen zaman zaman başarılı, zaman zaman başarısız olmamıza rağmen bunun içinde kalacağız. Herkese saygı duyacağız, futbol adına her şeyi yapacağız. Maalesef bu ülkenin bizim baktığımız gibi bakma ihtimali de olmadığı için bu işe böyle içimiz buruk bir şekilde devam edeceğiz. Bugünkü galibiyet herkese armağan olsun. Mükemmel bir galibiyetti.\" dedi. Aybaba, bugün uzun aradan sonra kalede oynayan Tolgahan ve Mert Hakan\'ın performanslarından memnun olduğunu, devre arası için de bazı planları bulunduğunu ifade etti.

AVCI: \"KALAN 2 MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ\"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise özellikle ilk yarıyı iyi değerlendiremediklerini ve yüzde 70 topa sahip oynadıkları maçı kaybettiklerini ifade ederek, \"Maçtan evvelki Sivasspor ile ilgili çalıştıklarımız şuydu. Çok önemli bir opsiyonları var, bunun üzerinden gidiyorlardı. Kone\'yi direkt oyunda buldukları ve onunla beraber yakaladıkları geçişler vardı. Biz bugün topa çok sahip olacaktık. Bu bir gerçekti. Maçın genelinde de yüzde 70-71\'lerde topa sahip olmuşuz. Ama oyuna biz ilk yarı itibarıyla çok doğru giremedik. Ağır oynadık. Pas şiddeti iyi değildi. Hareketli değildik. Özellikle rakip ikinci bölge beklerken, rakibin boyunu uzatabilmek, biraz arkaya koşu yapabilmek, oyunun yönünü çabuk değiştirebilmek. Gol öncesi ayağımızdaki seken toptan bir sinyal verdik. İkincisinde de ayağımızdaki topu rakibe kaptırarak geçişten yediğimiz gol var. İlk yarı ne yaptık, fazla üretemedik. Aslında ilk yarıyı çöpe attık. Edin\'in çaprazdan vurduğu direkten, kaleciden dönen var. Bir de Adebayor\'un indirdiği Napoleoni\'nin dokunmadığı pozisyon var. İlk yarı aslında bizim adımıza çöpe gitmiş ilk yarıydı. İkinci yarı biraz daha önde oynamak, biraz daha arkalara koşu yapmak, biraz daha oyunun yönünü çevirmek, dönen topları çabuk alabilmek gibi bir takım şeylerde bulunduk. Özellikle değişiklik yapmadan devam ettik. İkinci yarı itibarıyla biraz daha temposu yüksek, pozisyon zenginliği var. 3-4 tane pozisyonumuz var. Bir iki tanesi çok netti. Bunları değerlendiremeyince rakibin de direnci daha fazla arttı, daha fazla mücadele etti. Top oyunda 60 dakika kaldı. Yüzde 70 ile oynamışız. Bunun karşılığında 1 gol sizi oyun içinde bizi geri çevirebilecekti. Ama zamanımız yetmedi. Rakibin de her geçen dakika mücadele ve direnci daha da arttı. Onları da tebrik ediyoruz. Yoğun bir süreç, 26\'ncı maçı oynadık. Bununla beraber bitene kadar bir 4 müsabakamız var. Bunlar bunun içinde var. İlk yarının lig adına baktığımızda son 2 müsabakasını oynayacağız. Umarım 2\'sini de kazanıp, ilk yarıyı ya birinci ya ikinci bitirmek istiyoruz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz\" dedi.

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