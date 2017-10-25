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Spor

Demir Grup Sivasspor - Kızılcabölükspor: 3-1

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA)  STAT: Yeni 4 Eylül HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Serdar Diyadin (xx), Mehmet Metin (xx) DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolga (xx)- Rıdvan (xx), Medjani (x), İbrahim (xx), Hakan (xx)- Cem (xx) (Dk

25 Ekim 2017 23:32

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) 

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Serdar Diyadin (xx), Mehmet Metin (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolga (xx)- Rıdvan (xx), Medjani (x), İbrahim (xx), Hakan (xx)- Cem (xx) (Dk. 64 Emre xx), Ndinga (xx), Galip (xx), Cyriac Gohi (xx), Ergin (xx) (Dk. 69 Mert Hakan xx), Muhammet (xxx) (Dk. 83 Bifouma)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (x)- Sedat (xx), Ramazan (xx), Kaan (xx), İlyas (xx) (Dk. 58 Fatih x)- Gökhan (xx), Taygun (xx), Tayfun (x), Mustafa (xx) (Dk. 76 Melih x), Ali Helvacı (xx) (Dk. 78 Serkan x)- Samet (xx)
GOLLER: Dk. 30 (P) - Dk. 48 Muhammet, Dk. 74 Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 61 Gökhan (Kızılacabölükspor)
SARI KART: Cyriac Gohi (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig temsilcilerinden Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4\'ncü Tur maçında sahasında TFF 3\'ncü Lig 3\'ncü Grup\'ta mücadele eden Kızılcabölükspor ile karşılaştı. Ev sahibi takım Demir Grup Sivasspor, rakibini 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası\'nda 5\'inci tura yükseldi.

30\'uncu dakikada Rıdvan\'ın ceza sahasında düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet Demir penaltıda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
45+1\'inci dakikada topla hareketlenen Muhammet Demir\'in ceza sahası içinden şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takım Demir Grup Sivasspor\'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 
48\'inci dakikada sol kanattan Cem\'in ceza sahasına yaptığı ortada Muhammet Demir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.
61\'inci dakikada sağ kanattan Mustafa\'nın ortasına hareketlenen Gökhan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
74\'üncü dakikada orta sahadan gelen topla hareketlenen Muhammet, topu uygun pozisyondaki Mert Hakan\'a verdi. Mert Hakan ceza sahasının içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor\'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuç ile kırmızı-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası\'nda 5\'inci tura yükseldi. 

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