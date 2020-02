Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa\'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, \"Bugün futbol adına her şeyi yaptık ama gol bulamadık. Kendimizi eleştireceğimiz tek nokta burası\" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise \"En zor deplasmanlardan birinde 3-0 kazanmak mutluluk verici\" şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, bugün her şeyi yapmalarına rağmen maçı 3-0 kaybetmelerinin inanılmaz bir sonuç olduğunu belirterek, \"Müsabakanın başlangıcından bitiş düdüğüne maçı izleyenler dışında skora bakanlara açıklanamaz bir durum bizim için. Ama futbolda her şey tabela olduğu ya da olmadığı dönemler olur. Biz kazanarak çıkarmak istediğimiz dersler olabilirdi bugün, maalesef kaybederek çıkartabiliyoruz. Oyunun geneli, istatistikler sizde de vardır mutlaka. 63 dakika topun oyunda kalıp, 37 dakikasında futbol oynayıp, 31 şut, 40 orta ve bunların 9\'i isabetli. 18 içinde 13 kere ceza sanası içinde şut denemesi, bunlara rağmen sonucun 3-0 olması , bizim adımıza üzücü. Maalesef gol ve topun ağlara gidişi ile ilgili sorun yaşadık. Bununla alakalı sadece kendimizi eleştirebilirim. Oyunun ilk yarısını, oyuna başlangıcımızı, karşı karşıya kaldığımız pozisyonları maalesef futbol adına bugün her şeyi yapmamıza rağmen gol atamadık. Bu eleştirilebilir. Kendimizi eleştireceğimiz yönümüz sadece buydu diyebilirim\" dedi.

Tuna, transfer konusunda hem kanat hem de orta saha için çalışmalar olduğunu ve düşündükleri bazı oyuncular bulunduğunu ifade etti.

ÖZDEŞ: \"3-0 KAZANMAK MUTLULUK VERİCİ\"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise ligin en önemli deplasmanlarından birinde 3-0 kazanmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, \"Oyuncularımı kutluyorum. Oyuna bilmesini ve karşılıklı kontra ataklara neden oldu. Bu oyun bizim için hiç sağlıklı bir oyun değildi, çünkü önemli oyuncuları var. Evet bizim de önemli oyuncularımız var ama bizim sonlamadığımız her atak çok kolay şekilde kalemizde pozisyon olmaya başladı. Oyunun ilk 10 dakikasında rakibimiz 2 çok önemli gol fırsatından yararlanamadı. Belki en etkili olduğumuz anlar oluşmaya başlamıştı maçta. Bunlardan biri gole çevirdik. Biraz daha dikkatli olsak bu boşluklardan faydalanabilirdik. Oyunun ikinci yarısında dengeli oynamanın önemini paylaştım oyuncularımla, ikinci yarı biraz daha bloklar arasını daha mesafeli tuttuk, istediğimiz gibi tuttuk. Sayısal olarak yine ikinci yarı Sivas takımının olağanüstü bir gayreti vardı gol atabilmek için. Bizi birinci bölgeye oynamaya zorladılar. Çok orta geldi, ama bu kez orta alan ve savunmamız çok fazla pozisyon vermedi. Dönen topları kullanarak etkili oyunumuza döndük. İkinci golü bulduktan sonra oyun koptu gibi oldu. Burada topa sahip olmak çok önemliydi. Ama bugün rakibimiz de çok istekliydi ve iştahlıydı. 3-0 gibi bitti bu maç ama her iki takımın da kazanabileceği bir maç oldu. Bugün gol yeseydik farklı bir skor olabilirdi. Elbette burada 3 gol beklemiyorduk ama böyle kazanmak da mutluluk verici\" dedi.

