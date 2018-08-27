Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 0-3

Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Ali Saygın Önel (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (x) - Douglas (xx), Braz (x), Medjani (xx), Uğur (xx) (Dk. 64 Erdoğan x) - Emre (xxx) (Dk. 80 Cyriac), Rybalka (xx) (Dk. 88 Aydın), Hakan (xx), Ziya (xx) - Robinho (xx), Kone (xx)

KASIMPAŞA: Ramazan (xx) - Veigneau (xx), Veysel (xx), Ben Youssef (xx), Popov (xx) - Trezeguet (xxx) (Dk. 90 Hasan), İlhan (xx) (Dk. 77 Pavelka x), Sadıku (xx), Tarkan (xx), Samuel Eduok (xxx) (Dk. 69 Özgür xx) - Mbaye Diagne (xxx)

GOLLER: Dk. 31 Samuel Eduok, Dk. 79 - Dk. 90+2 Diagne (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Popov, Sadiku, Pavelka (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa\'ya 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi takım 3 puanda kalırken, Kasımpaşa ligdeki 3\'üncü maçını da kazanarak 9 puana yükseldi.

4\'üncü dakikada orta alanda Hakan\'ın hatasında topu alan Diagne kaleye yaklaşıp sol ayağı ile yerden vurdu, yandan top auta gitti.

5\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor gole çok yaklaştı. Kone\'nin savunmaya baskısında Emre topu kaptı, boş durumdaki Ziya\'ya aktardı. Ziya\'nın boş pozisyonda plasesinde top yandan az farkla auta çıktı.

7\'nci dakikada bu kez Emre\'nin ara pasında ceza alanında topla buluşan Kone kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

10\'uncu dakikada sağ kanattan hareketlenen Robinho\'nun kale içerisine ortasına Kone\'den önce kaleci Ramazan müdahale etti, savunma topu uzaklaştırdı.

19\'uncu dakikada Rybalka\'dan aldığı topu düzelten Emre\'nin sol ayağı ile sert şutu, üstten az farkla auta gitti.

26\'ncı dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılan Robinho\'nun yerden şutu kaleci Ramazan\'da kaldı.

31\'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. İlhan\'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta kaleci Ali Şaşal öne çıktı. Ondan sıyrılan Samuel Eduok, savunmada Uğur\'un baskısına rağmen topu kurtarıp, yerden boş kaleye yuvarladı ve takımını öne geçirdi. 0-1.

35\'inci dakikada sol kanattan Ziya içeriye gönderdi, ön direkte Robinho topuğuyla dokundu, ancak top az farkla yandan auta gitti.

38\'inci dakikada Ziya\'nın soldan içeriye gönderdiği topu savunma uzaklaştırmadı. Ceza alanı dışından Emre gelişine sert vurdu, az farkla yandan auta gitti.

42\'nci dakikada sağ kanattan Douglas\'ın pasında topla buluşan Robinho\'nun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

63\'üncü dakikada sağ kanattan Popov\'un içeriye çevirdiği topu Diagne bıraktı, Trezeguet\'in yerden vuruşunda top yandan auta gitti.

67\'nci dakikada sol kanattan Emre\'nin ceza alanına gönderdiği topa arka direkte Erdoğan dokundu, top yandan auta gitti.

70\'inci dakikada sol kanatta Emre - Ziya paslaşmasında, Ziya\'nın içeriye ortaladığı topa Kone kafayı vurdu, yerden seken top yan kale direğinden geri döndü.

73\'üncü dakikada ceza alanı dışından Emre\'nin yutunda top yandan auta gitti.

76\'ncı dakikada Emre\'nin ara pasında Ziya soldan ceza alanına girdi, kaleye göndermek istediği topu savunma engelledi.

79\'uncu dakikada soldan Özgür Çek hızlı hücum geliştirdi. Ceza alanında son çizgiye inip topu içeriye çevirdi, Diagne kale önünde topu filelere gönderdi: 0-2.

85\'inci dakikada ceza alanı dışından Robinho\'nun yerden şutunda top yandan auta gitti.

89\'uncu dakikada Trezeguet\'in sağ çaprazdan yerden şutunda top kaleci Ali Şaşal\'da kaldı.

90+2\'nci dakikada savunmanın hatasında Kasımpaşa\'da 3 oyuncu kaleci ile karşı karşıyla kaldı. Kaleciyi geçen Diagne, topu boş kaleye göndererek kendisinin 2, takımının 3\'üncü golünü kaydetti: 0-3.

Karşılaşma Kasımpaşa\'nın 3-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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