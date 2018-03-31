T24 LogoT24 Logo
Spor

Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor: 1-0

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) STAT: Yeni 4 Eylül HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mehmet Kısal (xx) DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), Boye (xx), Hakan Bilgiç (xx), Hakan Arslan (xx), Rybalka (x) (Dk

31 Mart 2018 01:08

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mehmet Kısal (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), Boye (xx), Hakan Bilgiç (xx), Hakan Arslan (xx), Rybalka (x) (Dk. 46 Mert Hakan x) (Dk. 81 Saivet), Ndinga (xx), Bifouma (xxx), Robinho (xx), Kone (xx) (Dk. 67 Cyriac x)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (xx) - İshak (xx), Tayyip (x), Kravchenko (xx), Hakan (xx), Alican (xx) (Dk. 81 Murat Akın), Osman (xx), Kage (x) (Dk. 57 Bliznichenko x), Traore (xx), Leandrinho (xx) (Dk. 68 Ahmet x), Ergin (xx)
GOL: Dk. 47 Bifouma (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Boye, Robinho, Cyriac (Demir Grup Sivasspor) - Hakan, Bliznichenko, İshak (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto Süper Lig\'de 27\'nci haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor\'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından kırmızı beyazlı ekip puanını 41\'e çıkarırken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı.

13\'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor ceza sahası çizgisinde yapılan pas hatası sonrasında topla buluşan Traore\'nin şutu kalenin yanından dışarı çıktı.
23\'üncü dakikada Rybalka\'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde topla buluşan Bifouma\'nın çektiği vole kaleci Rybka\'da kaldı.
35\'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Leandrinho ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen gerisinde topa hareketlenen Ergin Keleş\'in yaptığı kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarı çıktı.
37\'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Bifouma\'nın ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktasının hemen üzerinde topa hareketlenen Kone\'nin gelişine çektiği şut kalecide kaldı.
44\'üncü dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bifouma\'nın ara pasında hareketlenen Robinho ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Rybka son anda kornere çeldi.
47\'nci dakikada Mert Hakan\'ın sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisinde bulunan Bifouma\'ya gönderdi. Bifouma altıpas önünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı kalecinin yanında ağlara gönderdi. 1-0.
54\'üncü dakikada ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında soldan topla buluşan Robinho\'nun çapraz pozisyonda vuruşunda kaleciyi geçen topu Tayyip çizgi üzerinden kornere gönderdi.
76\'ncı dakikada orta sahada Hakan Bilgiç\'in pasıyla hareketlenen Robinho\'nun ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti.
Pozisyonun devamında orta alandan aldığı kısa pasla topla buluşan Osman ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti. Kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere gönderdi.
Karşılaşma 1-0 sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİVAS DHA STAT YeniEylül HAKEMLER AliMehmet Cem SatmanMehmet KısalGRUP SİVASSPOR TolgahanAuremirBjarsmyrBoyeHakan BilgiçHakan ArslanRybalkaDkMert HakanSaivet NdingaBifoumaRobinhoKoneCyriacKARABÜKSPOR Rybka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24