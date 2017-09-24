Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: \"Bireysel hataların önüne geçemiyoruz\"

Göztepe Teknik Direktörü Tuna: \"İyi yoldayız\"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, \"Bireysel hataların önüne geçemiyoruz. İyi takımımız var, gün geçtikçe gelişecek\" dedi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, \"İyi yoldayız, başarılı bir takımımız var\" şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor\'un 3-2 kaybettiği Göztepe maçının ardından konuşan teknik direktör Samet Aybaba, \"Maç öncesinde şöyle düşünmüştük. 2 tane oyunu daraltan çabuk ne çıkan takım. Biz öne geçersek rakibimiz biraz daha bizim üstümüze doğru gelir, aha farklı bir yere gider oyun diye düşünüyorduk. Böyle planlıyorduk. Öne de geçtik ama basit ve bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Önceki haftalarda da çok basit goller yedik. Top bizim ayağımızdayken hatalar yaptık. Eksik kalınca oyun başka bir yere gitti. İkinci yarı 10 kişi iyi mücadele ettik. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler, futbol bu. Hem 3-1 geriye düşeceksiniz,. hem bütün alanı kontrol etmeye çalışacak hem de gol atmaya çalışacaksınız. Bence oyuncular için iyi bir ikinci 45 dakikaydı. Biz bu hataları azamiye indirelim diye uğraşıyoruz. Bu da bizim başımıza çok bir arada olmamaktan, çok bir arada oynamamaktan, oyuncuların sonradan katılması nedeni ile kaynaklanan bir sorun maalesef. Onları da gidermeye çalışacağız. İyi takımımız var, gün geçtikçe gelişecek. Seyircilere teşekkür ederim. Gerçekten bugün muhteşem bir seyirci topluluğu vardı. Keşke onlara galibiyet hediye edebilseydik\" dedi.

TUNA: \"İYİ YOLDAYIZ\"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise oyuna iyi başladıklarını belirterek, \"Sivas\'ın yapabileceklerini iyi biliyorduk. Bizim nasıl olmamız gerektiğiyle ilgili başlangıç iyiydi. Pozisyon da bulduk. Kendi kalemize golden sonra, biraz daha işi ele alıp, oyunu genişleterek topa daha fazla sahip olduk. Alanları daralttığımızda, Sivas\'a pas şansı vermediğimizde, topu kazandığımızda hızlı oyunla alanları genişletirsek zaten pozisyonlara girebileceğimizi biliyorduk. Bunları yaptık. Beraberlik golünden sonra, ilk yarının sonunda rakip eksik kalınca penaltıyla ikinci golü bulduk. İkinci yarıya daha rahat çıktık. Ama bizim en önemli şansımız geriye düştüğümüzde disiplinimiz bitiş düdüğüne devam ediyor. Sadece konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. Son 6 dakika biraz heyecan yaptık. İyi yoldayız, başarılı bir takımız. İçimizde ne çalışıyorsak. sahada uygulayıcıların gerçekleştirdiği bir takımız. Oyunumuz gelişiyor. Hatalar yapıyoruz ama daha da gelişmeye yakın takımız. Lig zor. Sivas çok sevdiğim çalıştığım bir şehir. Yönetim anlamında da çok iyi bir şehir. Umarım gelecek haftalarda kazanarak toparlarlar\" dedi. Son 4 maçta 4 galibiyet aldıklarının hatırlatılması üzerine de maç maç düşündüklerini, her maça ayrı konsantrasyon ile çıkmaya özen gösterdiklerini söyledi. İstediklerini yapabildiği iyi bir kulübe sahip olduğunu belirten Tuna, \"Teknik adam olarak benim hedeflerim kendimden büyük. Biz de bu skorları yaşamasak belki tartışılacaktım. İyi bir organizasyon yaratamyorsanız kalıcı olamıyorsunuz. Ben kendimle ilgili iyi bir kulübe sahibim. Ekip olarak çok iyi bir varlığa sahibiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Samet Aybaba Açıklama

-Tamer Tuna açıklama

HABER - KAMERA: HÜSNÜ ÜMİT AVCI-İRFAN ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) (FOTOĞRAFLI)