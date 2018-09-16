Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, \"Beşinci dakikada penaltı pozisyonu vererek ve 1-0 yenik başlamak oyunun başlangıcında bizim istediğimiz o olumlu oyunu etkiledi\" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise \"Çok zor bir deplasmandan bir puan almak iyidir. Bizim için deplasmanda kazanılan bir puan iyi\" şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın başında penaltı golüyle maça yenik başladıklarını ve bu golün oyunlarını etkilediklerini söyledi. Tuna, \"Beşinci dakikada penaltı pozisyonu vererek ve 1-0 yenik başlamak oyunun başlangıcında bizim istediğimiz o olumlu oyunu etkiledi. Sonrasında oyuna hakimiyetimiz, golü bulmamız, ilk yarıyı 1-1 bitirmemiz, ikinci yarıda da oyuna hakim oluşumuz, öne geçişimiz ve aslında oyunda öne geçtikten sonra kontrolü daha fazla elimizde tutup biraz daha skoru artırabilseydik farklı olacaktı. Maalesef ondan sonraki pozisyonda atak sonlandıramadığımız anlarda rakibin her geldiği pozisyonda iki tane duran top verdik biri gol oldu. Ardından yine son dakikada pozisyon verdik. Bizim artılarımız sonuç dışında o kadar fazla ki her maçta. Şut anlamında, pas anlamında, skoru değiştirebilecek pozisyonlarımız çok fazla. Bunları sonuca yansıtamadığımızda maalesef mutsuz olabiliyoruz. Oyunun tamamına hakim olabilmemiz lazımken bazen hamlelerimizde sorun yaşayabiliyoruz. Çünkü aramıza katılmayan, sakat olan oyuncular vardı ama son dakikada pozisyonu değerlendirebilseydik oyunumuzun karşılığı alabilirdik. İç sahada kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kazanamamak bizi etkiliyor. Oyunumuzda geliştirmemiz yerler var. Bunları değiştireceğiz eminim. Savunma anlamında 2 duran toptan gol yedik biri penaltıdan. Geçen hafta öndeyken ve 2-0 yapabilecekken dönen toptan gol yedik. Bunlar da öz eleştiri yapacağımız kısımlar\" ifadelerini kullandı. Tuna, VAR ile ilgili soruda ise maçlarında doğru karar verildiğini söyledi.

ALTIPARMAK: \"BİZİM İÇİN DEPLASMANDA KAZANILAN BİR PUAN İYİDİR\"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak çok zor bir deplasmandan bir puan aldıklarını ifade ederek, \"Bizim için deplasmanda kazanılan bir puan iyi. Maçın nüansları var. 3 puanda alabilirdik, maçı kaybedebilirdik de ama ligin en zevkli maçları en çok izlenen takımı olmaya devam ediyoruz. Gerçekten oyunu çirkinleştirmeden, mümkün olduğunda gol arayan bir takım olmak istiyoruz. Maçın ilk yarısında özellikle bunu çok iyi gerçekleştirdik. Öne geçtikten sonraki 3,4 tane pozisyonumuz vardı belki ikiyi bulsak maçı orada kopartabilirdik. 1-1\'den sonra Sivasspor\'un pozisyonları, 2-1\'den sonra maçı da kaybedebilirdik. 2-2\'den sonra tamamen oyun Sivasspor\'un doldur boşalta döndü. Orada Sehic\'in çıkardığı bir kaç pozisyon var ama maçı en net pozisyonunu Munsy kaçırdı. Munsy atmış olsaydı buradan galibiyetle dönecektik ama iki takım oyuncularını da yapmış oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Gerçekten müthiş mücadele ettiler. Tribünde izleyen, televizyonda izleyen herkes çok zevk almıştır. Bizim üzüntümüz deplasmanda 2 tane gol atmamıza rağmen 1 puan almamız. İlk deplasmanımız Konya\'da da 3-2 mağlup olmuştuk. Orada da 2 gol atıp puan alamamıştık. Bu ligde puan puandır. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum almış oldukları puandan dolayı. İki takım için zevkli, çekişmeli, iyi maç oldu. İki takımda birer puan aldı. Biz artık Cuma günü oynayacağımız Ankaragücü hazırlıklarına başlayacağız. Bizim için çok önemli bir hale geldi\" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tamer Tuna\'nın açıklamaları

-Mehmet Altıparmak\'ın açıklamaları