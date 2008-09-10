Demir fiyatlarında düşüş

Yaklaşık 2 yıl önce konut kredisi faizlerindeki düşüşle canlanan inşaat sektörüyle birlikte tırmanışa geçen demirin, yılbaşında kilogramı 2 YTL olan fiyatı 1,15 seviyesine kadar geriledi.



Türkiye'nin önemli Demir Çelik üretim merkezlerinden Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Ekinciler Demir Çelik Genel Müdürü Çetin Kaya, demir fiyatlarındaki düşüşte iç piyasadan çok dünyadaki gelişmelerin etkili olduğunu belirtti.



Türk Demir Çelik sektörünün dünya ile entegre olduğunu, üretimin yarısının ihraç edildiğini belirten Kaya, “15-20 gün önce dünya piyasalarında demirin ton fiyatı 1,500 dolar civarındaydı, şimdi ise 1000 dolarlarda seyrediyor” dedi.



Kaya, bu yılın başında 2 YTL'ye yaklaşan inşaat demirinin kilo fiyatının ağustos ayında yükselmesinin beklendiğini ancak, tam tersi 1,15-1,16 YTL'ye kadar gerilediğini ifade ederek, “Hammadde fiyatlarında da buna bağlı olarak bir düşüş var, örneğin yaklaşık 1 ay önce bir ton hurdayı 735 dolara alıyorduk, şu anda 420-450 dolar arası seviyede” diye konuştu.



Demir Çelik sektörünün bu iniş çıkışlara alışık olduğunu ancak, böyle devam etmeyeceğini savunan Kaya, demir fiyatlarının ekim ayından itibaren yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Ekim ayından itibaren piyasa yeniden toparlanmaya başlayacak. Demir fiyatlarının ekimde yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü, ağustos ayında Avrupa'da işletmeler tatile girdi. Körfez ülkelerinde altyapı inşaatlarına aşırı sıcak ve Ramazan nedeniyle ara verildi. Ancak, eylül sonundan itibaren inşaatlar yeniden başlayacak, bu da demir fiyatlarına yansıyacak.”



Sektördeki dalgalanmada Çin’in etkisi



Demir tüccarı ve Payas Sanayici ve İşadamları (PAYSİAD) Derneği Başkanı Ercan Ergun ise, sektördeki dalgalanmada Çin'in etkili olduğunu belirterek, “Yıl başından itibaren demir fiyatları düşüş seyrine girdi, ağustosta da bu devam etti” dedi.



Çin hükümetinin demir ihracatına çeşitli ek vergiler getirerek bir nevi ihracatı zorlaştırdığına dikkati çeken Ergun, “Çin'in rekabet gücü son dönemlerde biraz olsun kırıldı, hitap ettiği bölgelerdeki talepler ise diğer ülkelere kaydı. Bu durum fiyatlarda istikrarsızlığa neden oldu. Bir süre düşüşten sonra ağustos başında kilo fiyatı 1,95'e kadar çıkan demir, son günlerde 1,20 YTL'ye kadar geriledi. Saç, profil, nervürlü ve inşaat demirleri başta olmak üzere bütün demir ve demir mamullerinde bu düşüş var.”



“Ekim’den itibaren normal seyre girer”



Adana Ticaret Odası İnşaat Meslek Komitesi Başkanı Halil Avcı ise demir fiyatlarındaki düşüşte banka kredilerinin konut faizlerinin yükselmesi, yaz dönemi, Avrupa ülkelerinin ağustosu tatilde geçirmesi ve dünya piyasalarının etkisi olduğunu bildirdi.



Demirin kilo fiyatındaki düşüşün bir süre daha devam edeceğini tahmin ettiklerini ancak, ekimden itibaren piyasadaki durgunluğun aşılmasıyla normal seyrine gireceğini tahmin ettiklerini belirten Avcı, “Türkiye'deki konut açığı ile inşaat sektöründe uzun süreli durgunluk beklemek mümkün değil” dedi.

