Demir: Cevaplar ‘kırmızı kutu’da taşınacak

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, sınavlarda cep telefonu kullanımını engelleyen jammer konusunda yüksek maliyeti nedeniyle arayış içinde olduklarını söyledi. Cevap kağıtlarını "kırmızı kutu" ile taşıyacaklarını belirten Demir, "Zaman olarak avantaj sağlayacak” dedi.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, sınava girişte adayın yoklamasını yapmaya yardımcı olan barkod sisteminin Ankara'da pilot uygulamasının yapıldığını belirterek, ''Onun değerlendirmesini hala yapıyoruz. Barkod okumanın güvenlik adına bir katkısının olmadığını düşünüyoruz. Bu yapılan elektronik yoklama'' dedi.

Barkod sisteminin, sınava kaç adayın girdiği, kaçının girmediği konusunda bilgi sağladığını belirten Demir, ''Onun dışında güvenlik adına çok fazla bir katkısının olmadığını görüyoruz. Devam edilip edilmeyeceği konusunu o bakımdan değerlendiriyoruz'' diye konuştu.

Diğer güvenlik tedbirlerinden sınav sırasında tuvalete çıkmama yasağı, sınavın belli bir bölümünde dışarı çıkmama yasağı, salondan çıkanın geri sınava alınmaması yasağı uygulamasının devam ettiğini vurgulayan Demir, bunlardan asla taviz vermeyeceklerini belirtti.



‘Jammer konusunda arayıştayız'



Prof. Dr. Ali Demir, güvenlik tedbiri olarak uygulanan ve cep telefonuyla iletişimi kesmeye yardımcı olan jammer kullanımının sınavlarda uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine şunları söyledi:

''Bir hesap yaptığımızda bunun çok da uygulanabilir olmadığını görüyoruz. Sınavın yapılacağı 98 bin salonun her birine bir jammer koyduğunuzu düşünün, çok ciddi bir maliyeti var ve sadece 160 dakika kullanıyorsunuz. Böyle bir yatırım yapıyorsunuz ve 160 dakika kullanıyorsunuz. Binalarda yapalım dediğinizde, o zaman ne kadar etkin olduğu tartışması söz konusu. Bu konuda hala arayış içerisindeyiz.''



Üst aramaya devam



Demir, adayların yasak eşyaları sınava getirmemelerini sağlayacaklarını, emniyet güçleri ile ortaklaşa çalışarak adayların el dedektörü ile üst aramalarına devam edileceğini bildirdi.



Her adaya farklı kitapçık



YGS'ye başvuruların alındığını hatırlatan Demir, adayların hangi salonlarda sınava gireceklerine ilişkin atamaların da yapıldığını söyledi.

Sınavın 98 bin salonda yapılacağını vurgulayan Demir, ''Adayların huzur ve sükunet içerisinde sınava girmelerini bekliyoruz'' dedi.

Her adaya farklı soru kitapçığının bu sene yapılacak YGS'de de kullanılacağının altını çizen Demir, adayların soru kitapçık numarasını cevap kağıdı üzerine doğru kodlamasının önemli olduğunu vurguladı.

Demir, ''Çünkü bu sayede soru kitapçığı ile cevap kağıdını eşleştiriyoruz. Burada adaylardan dikkat, görevlilerin de bunu kontrol etmelerini istiyoruz. Bunu doğru yaptıklarında sorunsuz bir şekilde sınavı değerlendirip çözümleyebiliriz'' diye konuştu.



‘Kırmızı kutu' dönemi



''Bu yıl sınavın daha hızlı değerlendirilebilmesi için cevap kağıtlarını 'kırmızı kutu' dediğimiz kutularla ayrı olarak ÖSYM'ye taşıyacağız'' diyen Demir, bu sayede tüm sınav evrakını açmayacaklarını söyledi.

Demir, şunları kaydetti:

''Sadece cevap kağıtlarının kutularını açıyoruz. Böylece bu bize sonuçları açıklamada bir haftaya kadar avantaj sağlıyor. Bunu bütün sınavlarda uygulayacağız. Daha önceden tüm sınav evrakı birlikte geliyordu. Biz bütün kutuları açmak durumunda kalıyorduk. Açıp içerisinden cevap kağıtlarını almak durumundaydık. Ama kırmızı kutuları uyguladığımız zaman sadece cevap kağıtlarının bulunduğu kutuları açıyoruz. Farklılık oluşturmuş oluyoruz, diğerlerini açmadığımız için kutuları daha hızlı ayrıştırabiliyoruz. Adaylara daha çabuk sınav sonuçlarını bildirmek için bunun bir hafta kadar avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. İşimizi çok kolaylaştırıyor. Adaylara da zaman olarak avantaj sağlıyor.''

Cevap kağıtlarını kırmızı kutu ile taşıma uygulamasını geçen sene en son yapılan ALES ve ÜDS'de uyguladıklarını bildiren Demir, bunda son derece başarılı olduklarını ve bundan sonraki tüm sınavlarda da uygulayacaklarını belirtti.

Sınava ilişkin tüm hazırlıkların seyrinde gittiğini, bir aksiliğin söz konusu olmadığını vurgulayan Demir, ''YGS'yi tüm Türkiye'de 6 bin 400 binada, 98 bin salonda yapmak için hazırlıklarımız tamam'' dedi.

Demir, sınava 1 milyon 837 bin 740 adayın gireceğini, 57 bin 744 adayın sınavsız geçiş için başvurduğunu ve böylece toplam 1 milyon 900 bine yakın adayın sınava katılacağı bilgisini verdi.



İnternetten dilekçe



ÖSYM'ye, internet üzerinden adayların dilekçe başvurusu gönderebilmelerini bu sene mutlaka yapmaları gerektiğini ifade eden Demir, ''O bir yazılım konusu, çalışılıyor. Ümit ederim LYS'deki başvuru kılavuzunda, biz artık kağıtta başvuru dilekçesini kaldırırız. Adaylar online olarak bize itirazlarını yaparlar, zaten cevapları elektronik olarak veriliyor'' dedi.



Elektronik sınav



Elektronik sınava da değinen Demir, şu bilgiyi verdi:

''Bu konuyla ilgili yazılım grubumuz çalışıyor. Soru havuzu oluşturma çalışmalarımız var. Orada yoğun çalışıyoruz. Farklı alanlarda soru havuzu oluşturmak için neredeyse her hafta sonu Türkiye'nin değişik yerlerinden davet ettiğimiz akademisyenlere soruları yazdırıyoruz. Orada bir birikim oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yönetecek yazılımı ve arkasından da elektronik sınavı yapmayı planlıyoruz. Çok denenmesi gereken bir şey. Ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin bir şey söylemek erken. Önce mevcut sorularla deneme sınavı yapacağız, ardından küçük sınavlarla deneme yapacağız, arkasından onu devreye alacağız, zaman isteyen bir konu.''