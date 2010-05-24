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Ekonomi

Demir-çelik üretimi yüzde 11 arttı

Ocak-Nisan döneminde demir-çelik üretimi dünyada yüzde 32, Türkiye'de yüzde 11 arttı.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- Dünya Demir-Çelik Üreticileri Birliği'nin verilerine göre 2009'un ilk 4 ayında 355 milyon ton olan küresel üretim, bu yılın aynı döneminde 468 milyon tona çıktı. Aynı dönemde Türkiye'deki demir-çelik üretimi ise 7,6 milyon tondan 8,5 milyon tona ulaştı.


Bu yılın ilk 4 ayında üretimini yüzde 25 artışla 214 milyon tona çıkaran Çin, sektördeki liderliğini açık farkla sürdürürken 35,5 milyon tonla Japonya ve 26,4 milyon tonla ABD ilk 3'te yer aldı.


Demir-çelik üretiminde dünyada 12'inci sırada bulunan Türkiye'nin önünde sıralanan diğer ülkeler 21,6 milyon tonla Hindistan, 21,4 milyon tonla Rusya, 18 milyon tonla Güney Kore, 14,8 milyon tonla Almanya, 11,3 milyon tonla Tayvan, 11 milyon tonla Ukrayna, 10,7 milyon tonla Brezilya ve 8,8 milyon tonla İtalya oldu.


Türkiye, 2009'un Ocak-Nisan döneminde demir-çelik üretiminde Tayvan, Brezilya ve İtalya'nın önünde dünyada 9'uncu sıradaydı.

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