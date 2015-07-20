Demi Moore'un evinden erkek cesedi çıktı!

Ünlü aktris Demi Moore’un Los Angeles’taki evinin arka bahçesindeki havuzda 21 yaşında bir erkek cesedi bulundu.

Los Angeles polisi, Demi Moore’un o sırada evde olmadığını ancak olay anında evde beş kişinin bulunduğunu açıkladı.



Komşulara göre; Moore’un Bruce Willis’le beraberliklerinden dünyaya gelen üç kızı evdeydi. Olaydan önce, Demi Moore’un kızı Tallulah Belle (21) kişisel Instagram hesabından havuz partisi resimleri paylaşırken, ölen kişinin yüzme bilmediği ve kaza eseri havuza düştüğü öngörülüyor.

Havuzda ölü bulunan gencin Edenilson Steven Valle olduğu belirtildi. Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, olayda bir cinayet şüphesi bulunmadığı, ölümün boğulma sonucu gerçekleştiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Polis, olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

Olaya ilişkin sözcüsü aracılığıyla açıklama yapan ünlü aktris, “Korkunç haberi aldığımda bir doğum günü kutlaması için kızlarımla buluşmak üzere ülke dışındaydım” dedi. Evdeki partiyi yardımcısının düzenlediğini ifade eden Moore, “Bu akla hayale sığmaz bir trajedi. Dualarım genç adamın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte” dedi.