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Demet'ten Bihter'e Facebook yorumu

Aşk-ı Memnu adlı dizinin hayranı olan Demet Akalın Perşembe akşamları diziyi izleyip Facebook’tan yorum yazıyor.

19 Ekim 2009 03:00

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizinin hayranı olan Demet Akalın Perşembe akşamları diziyi izleyip Facebook’tan yorum yazıyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ile Behlül’ün aysak aşkı tam gaz devam ediyor. Perşembe akşamları hiçbir yere çıkmadan evinde oturup diziyi seyreden müptelalar arasında şarkıcı Demet Akalın da var.

Demet Akalın diziyi izledikten sonra Facebook’taki sayfasında yorumlar yazıyor. Geçen bölüm sonrası Demet Akalın, Facebook’daki sayfasına Eşinin akrabası Behlül ile yasak aşk yaşayan Bihter için “Bihter çok Or… pusun ama yine de seni çok seviyorum” yazdı.

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