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Demet'in yeni gözdesi

Önder Bekensir'den ayrılan Demet Akalın kafayı oyuncu Engin Akyürek'e taktı.

07 Ocak 2011 02:00

T24 - Önder Bekensir'den ayrılan Demet Akalın kafayı oyuncu Engin Akyürek'e taktı.


Evlendiği, boşandığı, sonra yeniden birlikte olmaya başladığı ve geçen ay nihai bir şekilde ayrıldığı Önder Bekensir'in ardından Demet Akalın, gönlünün sultanını buldu. Akalın, "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinin Nişantaşı'ndaki çekimlerinde gördüğü yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'i kafaya taktı.


Canlı görünce çarpıldı

Demet Akalın'ın, ekranda görüp çok beğendiği Engin Akyürek'i sette canlı canlı görünce iyice etkilendiği ve tanışmak için her yolu denediği söyleniyor. Akalın'ın, bugünlerde ortak arkadaşları aracılığıyla Akyürek'e mesajlar yolladığı ve tanışmak için her yolu denediği öğrenildi. Ünlü popçunun dostları "Yakında yeni bir aşk başlarsa kimse şaşırmasın" diyor.


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