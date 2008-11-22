Demet'in lise aşkıyım

Demet Akalın'dan yıllar sonra gelen "Hayatımın en büyük aşkı Metin Tekin'dir" itirafı, eski futbolcuyu şaşırttı. Tekin, "İkimiz de Gölcüklü'yüz ve Demet'in lise aşkı olduğum doğru" dedi.



Duygusal yakınlaşma olmadı.

Demet Akalın'ın "Metin en büyük aşkımdı. Hem de öyle bir aşktı ki, hâlâ imzamı 'Demetin' diye atarım. Nikah defterimde bile o imza vardı. İşte ben böyle bir aşk kadınıyım" itirafı karşısında Metin Tekin de sessiz kalmadı. Kelebek'e konuşan eski futbolcu, "İkimiz de Gölcüklü'yüz. Ben Demet'in lise aşkıydım. Lise yıllarında genç kızların aşkları vardır ya, onunkisi de öyle bir şeydi. Ama aramızda hiçbir zaman duygusal yakınlaşma olmadı" dedi.



Futbolu bıraktığımda tanıştık



Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Benim için özel defter yaptığını, o deftere özel şeyler yazdığımı inanın hatırlamıyorum. Çünkü Demet'in söz ettiği dönem, bundan 18-20 yıl öncesidir. O zaman Demet benden çok küçüktü. Kendisiyle futbolu bırakmamdan sonra tanıştık ve o zaman bana olan hayranlığından söz etti. Ne diyebilirim ki, bu güzel sözleri için teşekkür ediyorum. İmzası gerçekten orijinal. Şaşırdım ama bu konuda söyleyecek başka şeyim yok."

