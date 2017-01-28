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Demet Şener'den boşanma davasının görüldüğü sırada Instagram paylaşımı

Şener'in, İbrahim Kutluay'a açtığı boşanma davasının dünkü duruşması ileri bir tarihe ertelendi

28 Ocak 2017 11:57

Demet Şener'den duygusal paylaşım
Demet Şener, eşi İbrahim Kutluay’a açtığı boşanma davasının dünkü celsesi görülürken, sosyal medyada bir yazı paylaştı.

Gizlilik kararı nedeniyle basın mensuplarının alınmadığı duruşmada avukatlar delil ve tanık listesini mahkemeye sundu. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Şener, kişisel Instagram hesabından şunları yazdı:

“Çok sevdiğim dostlarım var benim. Dünya tatlısı kuzularım var. Hâlâ yüreği sevgiye açık bir kalbim var benim. Aldığım dersler var benim. İnancım var, hâlâ güvenim var benim. Yarınlara umutla bakan hayallerim var benim. Bu da gelir bu da geçer diyebilecek gücüm var benim. Çok şeyimi paylaştığım siz sevenlerim var benim. En önemlisi de seçtiğim bir yolum var benim. Hepimiz bu hayatta seçimlerimizi yaşıyoruz. Hayat çok uzun. Güzel yarınlar görmek dileğiyle.”

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