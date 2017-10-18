Demet Şener: İbrahim'e 16 yılımı verdim, çalışsam 32 milyon lira kazanırdım

11 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay’la boşanma davası devam eden Demet Şener, ayrılık süreciyle ilgili açıklama yaptı. Şener tazminat talebine ilişkin olarak "Ona 16 yılımı ve iki güzel çocuk verdim. Çalışsam 32 milyon lira kazanırdım" dedi.

İbrahim Kutluay’a “ihanet” gerekçesiyle açtığı boşanma davası hâlâ devam eden Demet Şener, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Şener, habercilerin mahkeme süreciyle ilgili soruları üzerine şunları söyledi: “Beni gaza getirmeyin, verilecek çok cevap var çünkü... Ona 16 yılımı ve iki güzel çocuk verdim.”

Bu aileye ne yaptı

Demet Şener, Instagram’daki “İki insan çeşidi vardır. Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen, zaman geçtikçe yüzsüzleşen” paylaşımıyla Kutluay’ı hedef aldığını da kabul etti: “Evet, kendisi için söyledim. İnsan düşünür ben bu aileye ne yaptım diye. Artık yoluma çocuklarımla, onsuz devam edeceğim.”

Cezasını çekecek

Demet Şener, İbrahim Kutluay’ın “Zenginleşmek için mahkemeyi kullanmasın” sözüyle ilgili ise şunları söyledi: “4 milyon maddi, 4 milyon manevi tazminat istedik. Ama anlaşmak için bunun altına indik. Çocuklarını düşünseydi ailesini kandırmazdı. Geri dönüş yok, geçmiş olsun. Yanlışlarının cezasını çekecek.”