Demet Şener: Anneler bikini giyemez mi?

İbrahim Kutluay’la boşanma davası devam eden iki çocuk annesi eski model Demet Şener, dün sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafını bazı takipçilerinin eleştirilerine yanıt verdi.

Demet Şener’in dün, “Günaydın, mutlu pazarlar hepinize” notuyla paylaştığı bikinili fotoğrafı tartışma yarattı.

HT Magazin'in haberine göre; ünlü modelin evinin verandasında, kucağında köpeğiyle verdiği pozu bazı takipçileri eleştirdi. “Hiç hoş değil. Deniz değil, havuz değil, çırılçıplak bir anne olarak”, “İki çocuklu anneye bu cüretkâr poz olmadı” gibi yorumlar Şener’in tepkisine yol açtı.

Modellik yapmış biri olarak verdiği pozun normal olduğunu belirten Şener, eleştirilere tek tek yanıt verdi. “Offf, evimde havuz başındayım. Anneler bikini giyemez mi? Canım istedi, verdim. Bikini giyince kötü kadın mı olunuyor?” çıkışı üzerine tartışma karşılıklı atışmaya döndü. Bunun üzerine ünlü manken, yorumları sildi.

Yorumları silip fotoğrafı yeni yorumlara kapatan Şener, iki saat sonra oğlu Ömer’le 2012 yılında çekilmiş bu pozunu, “Anneler de bikini giyer. Evliyken de bikini giyiyordum” notuyla paylaştı.