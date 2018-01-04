Demet Şener: 2018'de özgür kalmak istiyorum

Eski manken Demet Şener, yeni yıl dileğini açıkladı. 2018'de özgür kalmak istediğini söyleşen Şener, 2017'de ayrılma kararı aldıkları İbrahim Kutluay'dan henüz boşanmadı. Şener, 2017’nin kendisi için zor bir sene olduğunu söyledi.

Şener, “İnşallah bu yıl daha güzel olacak, umutluyum. 2018’de özgür kalmak istiyorum. Bunun için de boşanmanın gerçekleşmesi gerek" dedi.

Şener hayatında aldığı radikal kararlardan birinin boşanmak olduğunu söyleyerek, "Hayatımdaki radikal kararlardan biri de budur. Boşanmak ve doğurmak gibi şeyler radikal kararlar. Her şey insanlar için. Sağlıkla sınanmayalım da, sorunum bu olsun. Hayatı seviyorum, çocuklarım var. Yaşadıklarımdan onların daha az etkilenmesi için bütün çabamı göstereceğim. Eminim İbrahim de öyle yapacaktır.” şeklinde konuştu