Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı sona erdi

Birlikteliklerine 2021'in ilk günlerinde başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti ayrıldı.

Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında geçtiğimiz haftalarda ayrılıkları yönünde haberle çıktı. İkili Cem Yılmaz'ın gösterisine gittiğinde görüntülendi ve iddiaları yalanladı.

2. Sayfa'nın haberine göre; ayrılık iddialarını yalanlayan ünlü çift daha sonra romantik bir yurt dışı tatiline çıktı. Ancak tatilden dönen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılık kararı aldı.

Ünlü isimlerden sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmadı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.