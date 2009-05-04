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Demet, İhsan'a 'Varım' dedi

Demet Akalın'ın 'Var mısın Yok musun'un eski yarışmacılarından spor hocası İhsan Tarkan ile birlikte olduğu konuşuluyor.

04 Mayıs 2009 03:00

Demet Akalın'ın 'Var mısın Yok musun'da yarışan spor hocası İhsan Tarkan ile birlikte olduğu konuşuluyor. İkilinin aşkı, spor salonunda başlamış

Demet Akalın fotoğrafları - FOTOGALERİ

Akşam’ın haberine göre; Oğuz Kayhan'dan boşandıktan sonra adı birçok ünlü isimle anılan Demet Akalın, yeni bir aşkla gündemde. Söylentiye göre Akalın, Mayadrom'da spor hocalığı yapan İhsan Tarkan ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşklarının spor salononda başladığı iddia ediliyor. Seksi popçunun doğum günü olan 23 Nisan'da da İhsan ile birlikte samimi bir şekilde eğlendiği de konuşulanlar arasında.

Demet'in yeni sevgilisi İhsan bir süre önce 'Var mısın Yok musun'da yarışmacı koltuğuna oturmuştu. 500 bin TL'yi kıl payı kaçıran İhsan, 500 bin TL kazanmak için 220 bin TL'yi reddetmişti. İhsan, kutusundan çıkan 100 bin TL ile yetinmek zorunda kalmıştı. Demet Akalın'ın da fitness hocası olduğunu söyleyen İhsan yarışma sonrası, 'Demet beni izlemeye gelecekti ama trafikte kaldı' açıklamasını yapmıştı.

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