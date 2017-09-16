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Demet Akalın'ın kayınbiraderinin şirketine vergi incelemesi

MERSİN, (DHA)- MERSİN Vergi Dairesi Başkanlığı'nın şarkıcı Demet Akalın'ın kayınbiraderi Ozan Kurt'un sahibi olduğu akaryakıt şirketine yönelik inceleme başlattığı ortaya çıktı

16 Eylül 2017 17:25

MERSİN, (DHA)- MERSİN Vergi Dairesi Başkanlığı\'nın şarkıcı Demet Akalın\'ın kayınbiraderi Ozan Kurt\'un sahibi olduğu akaryakıt şirketine yönelik inceleme başlattığı ortaya çıktı.
Mardin\'in Kızıltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü, 16 Ağustos\'ta Mersin Vergi Dairesi\'ne Ozan Kurt\'un sahibi olduğu şirkete ait neden inceleme başlatıldığını sordu. Bir ihbarın değerlendirilmesi için yapılan başvuruda ise Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı 25 Ağustos\'ta cevap verdi. Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Adnan Ercan imzasıyla gönderilen yazıda inceleme başlatılmasının nedeni şöyle açıklandı:
\"Ödevli kurumun tarh dosyasının tetkikinde dairemize intikal eden tutanaklarda Kahramanmaraş ve Sakarya\'da bulunan şubelerindeki bazı akaryakıt pompalarında mühür bulunmadığı veya mühür olmasına rağmen muhafaza kutusunun açık olduğu ve bir takım müşterilerine de sık sık ve yüksek miktarlarda satış yaptığı, bu satışların araçların istasyona gelmediği halde yapılabileceği değerlendirildiğinden, ödevli kurumun 2016-2017 dönemlerine ait hesap ve işlemlerinin genel olarak incelenmesi talep edilmiş olup, KDV iadesine engel teşkil edecek bir durumun olup olmadığının dairenizce değerlendirilmesi gerekmektedir.\"
VEGİ DAİRESİ BAŞKANI DOĞRULADI
Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör ise ismi geçen dağıtım şirketi ve kentte yer alan diğer tüm şirketlerin de bu açıdan incelemeye alındığını doğruladı. Müdür Güngör, inceleme kapsamında şu anda detaylı bir bilgi verilmesinin doğru olmayacağını da ifade etti.
İddialarla ilgili işadamı Ozan Kurt bir açıklama yapmadı.

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