Demet Akalın'ın evindeki eşyaları çalıp bar açtılar!

Demet Akalın'ın evinden geçen ağustosta 600 bin liralık ziynet eşyası ve nakit çalan sanıklardan biri bu parayla Marmaris'teki ünlü Barlar Sokağı'nda beach club açıp iki adet lüks otomobil satın aldı.

Beykoz’daki evi geçtiğimiz yıl soyulan Demet Akalın ’ın mahkemeye yansıyan davasında önemli bir gelişme yaşandı. Olayda adı geçen şüphelilerden birinin Marmaris’te beach club açıp son model iki otomobil alması, Akalın’nın avukatını harekete geçirdi. Ağustosta yeni duruşması yapılacak davada olaylar şöyle gerçekleşmişti. Elebaşı evin hizmetçileri Demet Akalın ’ın Beykoz’da evinin soyulmasından sonra polis, Akalın’ın hizmetçisi Rahime Okuyucu ile eşi Murat Okuyucu’yu gözaltına almış, genişletilen soruşturma sonucunda adı karışan Emrah Öztürk, Halil Soycu, Sercan Zorba, Şerafettin Özben, Naim Bağcı, Kenan Piştofoğlu, Fazilet Öztürk ve Dursun Öztürk hakkında dava açılmış ve sanıklar hakkında 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Yaklaşık bir yıldır devam eden davada sanıkların bir kısmı tutuklu yargılanıyor.

Naim Bağcı’nın Marmaris’te Barlar Sokağı’nda ortak bularak bir beach club açması ve iki lüks otomobile sahip olması, ilçede “Demet’i soyup yatırım yaptılar” dedikodularına neden oldu. Naim Bağcı’nın ortaklarından Necdet Aktürk bu söylentilerden sonra avukatı Çağrı Çetin aracılığıyla problemli ortaklığı hukuken sona erdirdi. Öte yandan konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Demet Akalın ’ın avukatı Mahir Işıkay ise, 4 Haziran’da Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na verdiği dilekçede, tazminat davası açacakları tüm sanıkların malvarlığına tedbir konmasını, ağustostaki celsede Naim Bağcı’nın tutuklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Demet Akalın ’ın avukatı Mahir Işıkay’ın Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi ’ne verdiği dilekçede ilginç ayrıntılar yer alıyor. Akalın’ın sözkonusu hırsızlık olayında evinden 600 bin liralık nakit ve ziynet eşyasının çalındığı belirtilirken sanıkların sözkonusu paranın sadece 100 bin lirasının iade ettikleri hatırlatılıyor. Eğer mahkemeye yeterli delillere ulaşırsa, Demet Akalın ’ın 500 bin lirasının da lüks otomobillere ve beach club’a harcandığı da kesinleşmiş olacak. Öte yandan Marmaris halkının sanık Naim Bağcı’ya ‘Hayırlı olsun, Demet Akalın ile ortak olmuşsunuz’ şeklindeki kinayesi de bir biçimde gerçek olacak. Akalın geçen yıl 23 Ağustos’ta zanlıların üzerinde bulunan bir kısım ziynet eşyası paralarını almak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gitmişti.