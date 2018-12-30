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Magazin

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Bu kadar kalın değil

Subaşı'nın yeni sevgilisiyle görüntülendiği iddia edilmişti

30 Aralık 2018 12:26

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi ile görüntülendiği iddia edildi. Demet Akalın, sosyal medyada paylaşın fotoğrafa "Şeyma bu kadar kalın değil" yorumu yaptı.

Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ Guido Senia ile görüntülendiği öne sürülen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Subaşı'nın olduğu öne sürülen fotoğraflara ilk yorum Demet Akalın'dan geldi. Akalın, fotoğraftaki kişinin Subaşı olmadığını iddia etti.

Demet Akalın, Instagram'da bir fotoğrafın altına "Şeyma bu kadar kalın mı ya? Bence o değil" yazdı.

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