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Demet Akalın yine üzülecek

Demet Akalın'ın eşi Önder Bekensir'e yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol cezası verildi.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Çeşme'de sahne alan Demet Akalın'ın ücretini eksik ödedikleri iddiasıyla işletme sahiplerini tehdit ve darp ettiği iddiasıyla 4 kişiyle gözaltına alınan eşi Önder Bekensir'e yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol cezası verildi. İşletme sahiplerine silah gösterip, tehdit ettikleri ileri sürülen 4 kişi de tutuklandı.

Çeşme'de bir eğlence mekanı çalıştıran Tayfun İkan ile Onur Okan, polise başvurarak Önder Bekensir'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından tehdit ve darp edildiklerini öne sürdü.

İşletmeciler, eğlence mekanının açılış günü sahne alan Demet Akalın'ın ücretinin eksik ödenmesi konusu nedeniyle Önder Bekensir ile 4 kişinin silah göstererek kendilerini tehdit ettiklerini, yumrukladıklarını iddia ettiler.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Bekensir ile 4 kişi, Çeşme Adliyesine gönderildi. Çıkarıldıkları mahkemede, ''işletmecilerle para konusunu konuştuğunu anlatarak, darp ve tehdit olaylarından haberdar olmadığını'' savunduğu öğrenilen Bekensir'e yurt dışına çıkış yasağı konularak, bir ay süreyle adli kontrol cezası verildi.

Bekensir'e yardımcı olmak istediklerini söyledikleri bildirilen Y.İ, S.G, Ö.D ve T.Ö. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandılar.

Demet Akalın'ın sezon açılışı gecesinde 40 bin liraya anlaşarak sahne aldığı eğlence merkezi işletmecilerinin, gecenin bitiminde sanatçıya 10 bin lira ödeme yaptıkları, olayın bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.

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