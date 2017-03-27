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Demet Akalın: Kendimi 100 yaşında hissediyorum; ruhen bittim!

"Okan Bey çok arzu ediyorsa beni boşayıp başkasıyla evlenebilir"

27 Mart 2017 15:12

Demet Akalın, “Bu kadar performansa dayanamıyorum, çok yorucu oluyor. Kendimi 100 yaşında hissediyorum” diyerek erken emeklilik sinyali verdi.

Tekirdağ’da konser veren Akalın, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayarak yoğun temposundan şikayet etti.

"Ruhen bittim, çok yorgunum"

“İstanbul’dan otomobille geldim ve zor bir seyahatti. Araç tuttu, felaket haldeyim. Bu kadar performansa dayanamıyorum, çok yorucu oluyor” diyen Akalın, “Kendimi 100 yaşında hissediyorum. Moralimin bozuk olduğu bir anda röportaj yaparsak, manşet çıkabilir. Ruhen bittim, çok yorgunum" ifadesini kullandı.

"Okan beni boşayıp başkasıyla evlenebilir"

Yeni anne olan arkadaşı Gülşen’in çocuk bakımıyla ilgili taktik alıp almadığı sorusunu da cevaplayan Akalın, “Vallahi hiç aramadı, sanki 10 tane çocuğu olmuş gibi. Bakıcısı yok, ‘İşi falan bırakacağım o kadar kafayı yedim’ diyor. Hiç zorlanmıyor, Allah böyle devam ettirsin. Altı ay sonra göreceğim onu” dedi.

Gazetecilerin ikinci çocuk sorusuna “Asla!” diyen şarkıcı, “Okan Bey çok arzu ediyorsa beni boşayıp başkasıyla evlenebilir” şeklinde konuştu.

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