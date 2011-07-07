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Yaşam

DEMET AKALIN KAYMAKAMA "AMCA" DEDİ AKŞEHİR (A.A)

07 Temmuz 2011 14:50

-DEMET AKALIN KAYMAKAMA "AMCA" DEDİ  AKŞEHİR (A.A) - 07.07.2011 - 52. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesine gelen sanatçı Demet Akalın izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Akalın, Akşehir Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı konserde, söylediği şarkılarla ve danslarıyla Akşehirliler'i coşturdu.  Konser sırasında, Akşehir Kaymakamı Ahmet Katırcı'nın kulaklarını kapattığını gören Akalın, ''Amca bir saattir sana bakıyorum. Ellerini kulaklarına tıkamışsın. Rahatsız mı oldunuz? Böyle yapmanız benim konsantremi bozuyor. Allah'tan arka tarafta gençler var. Onlar eğleniyor'' dedi. Bunun üzerine Kaymakam Katırcı, tepki vermeden sessizce konser alanından ayrıldı. Katırcı'nın ardından diğer protokol üyeleri de konser alanını terk etti.  Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Kaymakam Ahmet Katırcı'nın, başı ağrıdığı için konser sırasında yüksek sesten rahatsız olduğu öğrenildi.

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