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Demet Akalın: İtalya'da, 3+1 daire parasını alışverişe harcadım

"Okan, İstanbul'daki 3 ünlü restorana gitmemi yasakladı. Oraya giden tipleri sevmiyormuş. Bazı kız arkadaşlarımla irtibatı kestirdi"

19 Eylül 2016 20:56

Şarkıcı Demet Akalın, Kurban Bayramı tatilinde gittiği İtalya’da alışveriş için 3+1 ev parası harcadığını söyledi. Kanal D'deki 'Renkli Sayfalar' programına konuk olan Demet Akalın "Okan isterse dünyanın en güzel kadınlarının bulunduğu Rusya'ya gidebilir. Valla umursamam, kıskanmam. Çünkü kendime güveniyorum. Ama onun bana yasakları var. Örneğin İstanbul'daki 3 ünlü restorana gitmemi yasakladı. Oraya giden tipleri sevmiyormuş. Bazı kız arkadaşlarımla irtibatı kestirdi. Kıskanıyor, istemiyor" ifadesini kullandı. 

İşte Demet Akalın'ın açıklamalarından satırbaşları...

* "Oturduğum sitede bir ev var, rüyalarımı süslüyor. Fiyatı 2 milyon 600 bin dolar. Evi istiyorum, çünkü çok güzel beyaz dolapları var. Okan'la ortak alacağız."

* "Saçımın önünde doğumdan sonra dökülme oldu. Önündeki kellik için saç tozu kullanmaya başladım. O tozla kapatıp dışarı çıkıyorum artık."

Instagram'da reklam karşılığı kullandığım bazı ürünler gerçek ve iyi. Bazıları da değil. Mesela şampuanların faydasını görmedim. Çaylardan biri dışında hepsini lavaboya boşalttım." 

*  ”Kurban Bayramı'nda İtalya'ya alışverişe gittik. Çok ünlü bir markanın mağazasını boşalttım. İki bavulla gittik, 9 bavulla döndük. Ayakkabı, çanta ve elbiseye verdiğim parayla İstanbul'da 3+1 daire alınır. Daire parası verdim, döndüm." 

* "Önceki gün Çanakkale-Biga konserim vardı. Eve yorgun döndüm. Yatakta Okan sarılıyor, öyle uyumak istedi. Bir dirsek attım kendine geldi. Yok öyle! Önce o konser yorgunluğu atılacak, sonra kızım Hira'yla ilgilenirim ardından Okan geliyor canım." 

* "Okan isterse dünyanın en güzel kadınlarının bulunduğu Rusya'ya gidebilir. Valla umursamam, kıskanmam. Çünkü kendime güveniyorum. Ama onun bana yasakları var. Örneğin İstanbul'daki 3 ünlü restorana gitmemi yasakladı. Oraya giden tipleri sevmiyormuş. Bazı kız arkadaşlarımla irtibatı kestirdi. Kıskanıyor, istemiyor." 

* "7-8 tane dairem var. Yatırımlarımı eve, ama daha çok tektaşa yatırdım. Yurt dışı alışverişlerimi ve tektaşlarımı kendim alıyorum. Çünkü iyi para kazanıyorum."

 

 

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