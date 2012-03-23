Demet Akalın ile Ece Erken birbirine girdi

T24 - Şarkıcı Demet Akalın ile mahkemelik olduğu sunucu Ece Erken'in bir barda karşılaşması olaylı bitti..

Dün gece bir grup arkadaşıyla Nişantaşı'ndaki Ses isimli gece kulübüne giden şarkıcı Demet Akalın, burada bir süredir kavgalı olduğu sunucu Ece Erken ile karşılaştı..

İki küskün ünlü burada birbirlerini görünce ağza alınmayacak küfürlerle tartışmaya başladı.. Daha sonra iki ünlü ve yakınları birbirlerine bardak ve şişelerle saldırdı..

Gece kulübünün güvenlik görevlileri daha sonra devreye girerek Ece Erken ve arkadaşlarını kulüpten atarak kavganın daha da büyümesine engel oldu..

Mahkemeleri devam ediyor

Sunucu Ece Erken hakkında Mehmet Ali Erbil'e yolladığı cep telefonu mesajında Demet Akalın ile Elif Güvendik için "Bu paralı kadınları; Demet ile Elif'i üzerime salıyorsunuz" dediği gerekçesiyle dava açılmış, duruşmalara gitmeyen Ece Erken hakkında, polis zoruyla mahkemeye getirilmesi için karar alınmıştı..