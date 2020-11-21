Demet Akalın ile Deniz Seki dostluğu canlı yayında bitti

Ünlü şarkıcı Deniz Seki arasının iyi olmadığı şarkıcı Çağla'yı programına davet eden Demet Akalın'a rest çekti. Yakın arkadaş oldukları bilinen Akalın ise dün canlı yayında, "Bana haciz geldiğinde, boşandığımda neredeydin?" diyerek dostluğunu bitirdi.

‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programının 20 Kasım Cuma günkü konuğu Çağla oldu. Çağla'nın programa katılması ise Demet Akalın ve Deniz Seki’nin arasındaki iplerin gerilip arkadaşlığın bitmesine neden oldu.

Deniz Seki, Demet Akalın ve Alişan'ı sildi

Şarkıcı Çağla, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendiren Deniz Seki'nin detone olmasını eleştirmişti.

Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışmıştı. Deniz Seki bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce küplere bindi. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engelledi.

Demet Akalın sert çıktı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Çağla'yı programına konuk olarak alan dostu Demet Akalın'a "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek sert çıktı. Deniz Seki'nin sözlerine ise Demet Akalın canlı yayından cevap verdi. Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz ya ben anlamıyorum ki seni. Biz sana pazartesi günü dedik. Üstelik Çağla buraya 2 haftadır gelecekti zaten kız şarkısını bekliyordu. Sana inat olsun diye değil. Dün o kadar asabım bozuldu ki... Sen neredeydin? Ben boşandım bana haciz geldi. Ben hiç telefon açmadan kapıyı açtığımda orada Işın Karaca vardı" dedi.