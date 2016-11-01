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Demet Akalın göndermesi Demet Şener'i kızdırdı!

Kutluay Demet Akalın'dan ayrılıp Demet Şener'le birlikte olmuştu

01 Kasım 2016 14:06

Eşi İbrahim Kutluay’a geçen haftalarda boşanma davası açan Demet Şener, Instagram hesabından "Kimseye boyun eğmem" başlıklı röportajının gazetedeki ekran görüntüsünü paylaştı. Takipçilerinden onlarca yorum alan Demet Şener’i "Yuva yıkan kadınsın" şeklindeki yorum kızdırdı. Bir takipçisinin "Ne demişler yuva yıkanın yuvası olmazmış. Bunu hesaba katmamışsın sanırım yıllar önce" yorumuna yanıt veren Şener "Anlamadıkları bir ilişki biter bir ilişki başlar bu kadar normaldir. Benim vicdanım çok rahat Allah’tan başka kimseye hesap vermem, o da tüm gerçekleri en iyi bilendir. Amin” diye yazdı.

Demet Akalın'dan ayrılıp Demet Şener'le birlikte olmuştu

İbrahim Kutluay’dan boşanmaya hazırlanan Demet Şener eşinin kendisini aldattığını açıklamıştı. Yıllar önce Demet Akalın ile ilişkisi olan İbrahim Kutluay ilişkisini sonlardıktan kısa bir süre sonra Demet Şener’le birlikte olmuştu. 

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