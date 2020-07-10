Demet Akalın'dan "sosyal medyama dokunma" kampanyasına tepki: O zaman namusuma, kızıma laf etmeyeceksin!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni doğum yapan kızı Esra Albayrak ile ilgili sosyal medyada hakaret içerikli mesajlar paylaşılmasıyla gündeme gelen sosyal medya düzenlemesi tartışmalara yol açtı. Şarkıcı Demet Akalın da bu tartışmalara Erdoğan'a destek çıkarak katıldı.

Akalın, Erdoğan’ın sosyal medyada bazı kısıtlamalar getirileceğini açıklamasının ardından başlatılan “Sosyal medyama dokunma” kampanyası için “O zaman sen de benim namusuma, kızıma laf etmeyeceksin” diye çıkıştı.

Akalın geçen günlerde de kızı Hira'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve şu notu düşmüştü:

"Yakınlaştırıp meme ucu falan görünüyor dersiniz, aman"

Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Albayrak’a yönelik cinsiyetçi hakaretlerin ardından partisinin bir toplantısında şunları söylemişti: "Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz."

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