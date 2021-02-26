Demet Akalın'dan Erdoğan'a: İyi ki doğdun reis

T24 Haber Merkezi

Şarkıcı Demet Akalın Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bugün 67 yaşına giren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak "İyi ki doğdun reis" yazdı.

Akalın Instagram'da hikaye (story) şeklinde yaptığı paylaşımda Erdoğan ile olan fotoğrafını kullandı.

Temmuz 2020'de de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konseri'nde sahne alan şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Keşke herkes Reis'le 5 dakika geçirebilse" düşüncesini dile getirmişti.

TIKLAYINIZ - Demet Akalın: Keşke herkes Reis'le 5 dakika geçirebilse