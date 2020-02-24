Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'nin annesine ilişkin açıklama

Şarkıcı Demet Akalın, şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesinin kendisi için "teyze" açıklamasına ilişkin konuştu. Akalın, "Sıkıntı ve sorun yok. Aleyna ile konuştum problem yok" dedi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabı Instagram’da bir takipçiye sert çıkıp, “Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur” demişti. Öztel’in bu mesajını gören Akalın yaşadığı şaşkınlığı “Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna’nın bundan haberi var mı?” mesajıyla karşılık vermişti.