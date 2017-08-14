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Demet Akalın canlı yayında sinir krizi geçirdi: Neden bana bunu yapıyorsunuz?

Demet Akalın, Popçu Berkay'ın bebeğine altın takarken çekilen videosu ile ilgili "Bana o gün evini açan Berkay. Kimse aramamıştı beni ben sokakta kalmıştım" dedi

14 Ağustos 2017 23:26

Geçtiğimiz gün eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine haciz geldiği haberleriyle gündeme gelen Demet Akalın,  telefonla bağlandığı 'Beyaz Magazin' programında sinir krizi geçirdi.

Popçu Berkay'ın bebeğine altın takarken çekilen videosu nedeniyle de eleştiri oklarının hedefi olan Demet Akalın, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Demet Akalın; "Bana o gün evini açan Berkay. Kimse aramamıştı beni ben sokakta kalmıştım! Ben o gün Berkay'a gittim çünkü 10 günlük bebeğiyle bana evini açan Berkay Şahin! Beni hastanelik edeceksiniz gerçekten. Benim bir tane evladım var ben onun için yaşıyorum. Kimseye borcum yok." dedi.

Demet Akalın'ın canlı yayında sinir krizi geçirmesi , ünlü sanatçının eşi Okan Kurt ile boşanma aşamasında olduğu iddialarını gündeme getirdi. Demet Akalın'ın basın danışmanı ise çiftin boşanmasının söz konusu olmadığı söyledi.

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