Demet Akalın boşanıyor!

T24- Demet Akalın, eşi Önder Bekenesir’in konser paralarını düşük gösterip kendi hesabına aktardığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Akalın, 300 bin TL de tazminat istiyor.



Vatan'ın haberine göre, Demet Akalın’ın bu yıl 22 Ocak’da nikah masasına oturduğu Önder Bekenesir (gerçek soyadı Bekensir değil) ile evliliği çatırdadı. Ünlü popçu, pazar sabahı konser vermek için beraber Almanya’ya gittiği eşi Bekenesir’den boşanmak için ünlülerin avukatı Ersan Taştekin’e talimat veren Akalın, eşine maddi ve manevi tazminat talebinde de bulundu. Dün Beykoz Aile Mahkemesi’nde açılan boşanma davasında Akalın’ın avukatı Taştekin dilekçesinde şu iddialara yer verdi:







* Demet Akalın, Önder Bekenesir için mükemmel bir eş olmuş ona iş imkanları da sağlamıştır. Ancak müvekkilimin sevgisini karşılık sevgiyle karşılık verilmesi beklenirken onun iyi niyeti suistimal edilmiştir.





* Demet’in yaptığı konserleri, organizasyonları davalının (Önder Bekenesir) yapması ve bunun üzerine belirli komisyon alması için evlendikten sonra ortak olduğu Film Organizasyon Hizmet A.Ş. ile karşılıklı anlaşma yapmışlardır. Ancak belli bir süre sonra davalının bu konser ve organizasyonların karşı taraflarla anlaşarak az göstermiş ve arada kalan yüksek meblaanın farkını direk kendi hesabına aktarmıştır. Müvekkilim davalının ayrıca kalan bedellerden de komisyon aldığını fark etmiş ve aralarında bu yüzden tartışma çıkmıştır.



* Davalı son derece yakışıksız bir şekilde buna hakkı olduğunu söyleyerek bağırıp çağırmış, hatta “Bu iş bu kadar kolay değil, sen asıl şimdi göreceksin. Benden kurtulamazsın ben adamın yakasını öyle kolay bırakmam” demek cüretinde bile bulunmuştur. Müvekkilimi sürekli mesajlar atarak tehdit etmektedir. Yaptığı tehditlerin katlanabilir hiçbir yanı kalmadığından müvekkilim (Demet) yaptığı hiçbir işe konsantre olamamaktadır. Müvekkilimin eşini sevmek ve güvenmekten başka hiçbir suçu yoktur.





* Taraflar arasında hiçbir konuda uyum bulunmamaktadır. Bu husus zamanla şiddetli geçimsizliğe dönüşüp artık eşlerin aynı çatı altında yaşamasını imkansız hale getirmiştir. Davalıdan hakaretleri ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu için 200 bin TL manevi 100 bin TL maddi tazminat arz ve talep etmekteyiz.



O fotoğraf mahkemede





Demet Akalın’ın avukatı Ersan Taştekin, müvekkilinin eşi Önder Bekenesir’in Bodrum’da bir erkekle sarmaş dolaş fotoğrafını da dosyaya koydu ve “Gazetelerde çıkan bu fotoğraflar müvekkilimi zor durumda bırakmış, eşlerin birbirine güveni hiç kalmamıştır. Tamamen ayrı karakter ve ayrı mizaçtan dolayı uyum sağlanamamıştır. Bu nedenle artık birlikte olmaları mümkün değildir” dedi.