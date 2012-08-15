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Demet Akalın: Arto'dan şikayetçiyim

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yapılan konuşmalar ünlü isimleri mahkemelik etti

15 Ağustos 2012 20:46

Demet Akalın, Twitter’da kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü şarkıcı Arto’dan şikayetçi oldu.

Selahattin Günday'ın haberine göre, Şarkıcı Demet Akalın, bugün avukatı Mahir Işıkay aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. 7 sayfalık dilekçe sunan avukat Işıkay, kamuoyunda Arto olarak bilinen Harutyun Dalga’nın müvekkili Demet Akalın’ı Twitter’den tehdit ettiğini belirtti. Işıkay, Arto’nun Twitter aracılığıyla müvekkiline birçok kez hakaret ettiğini de belirtti

Arto’nun yazdığı yazılarda hakaret ve tehdit suçunun oluştuğuna dikkat çekilen dilekçede, bu sözlerin Akalın’ın manevi varlığına yönelik, onu küçük düşürmeye şeref, haysiyet ve toplum içindeki saygınlığını hedef aldığı belirtildi. Arto hakkında kamu davası açılmasının talep edildiği dilekçenin yanı sıra Arto’nun kullandığı belirtilen Twitter adresinden yazılanlarında bilgisayar çıktısı mahkemeye sunuldu.

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