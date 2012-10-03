Demet Akalın: Alişan'ın yüzüne tüküreceğim

Demet Akalın, kendisi hakkında twitter'a ''Beyinsizlere inanan beyinsizler'' diyen Alişan için ''Yüzüne tüküreceğim, asla barışmam'' dedi.

Seda Sayan'ın programına katılan Demet Akalın, eski arkadaşı Alişan ile neden küstüğü anlattı:

Ona sekiz sene arkasında durup kardeşlik yaptığım için pişmanım. Onunla hesabımız bitmedi. Yüzüne tüküreceğim. Asla barışmam. Sekiz sene hiç kavga etmedik. Konuşamaz masumu oynamasın. Ben ona fazla sahip çıktım. Askerden geldiğinde onu mezardan ben çıkardım. Yapılan çok çirkin. Ona o kadar mesaj yazdım, yazdım, yazdım ' hayatından çıkıyorum' dedim. 'Peki' dedi.

Kocam son zamanlarda Alişan ile görüşmemi istemedi. Evimdeki misafirimi kovmak istedi. Niye yaptı bilmiyorum. Twitter'a "beyinsizlere inanan beyinsizler" diye yazdı. Beyinsiz yazmakla Demet’e 'beyinsiz' diyebiliyorum demek istedi. Sabaha kadar bekledim o mesajı silmedi.

Dostluk fotoğraflarda kaldı

Beni çiğnedi Okan’ı nasıl çiğnedi? Ona söyleyebileceğim en kötü laf "35 oldun 40 oldun evlenemedin" lafıdır. Benim için söyledikleri çok çirkin. Ben Seda Önder’in önünü kesmedim. Hiç masum çocuğu oynamasın. Sakın karşıma çıkmasın. Onun yüzüne tükürmedikçe olmaz. Onu Allah’a havale ettim. Benim gururumla oynadı. Bu kadar kötü kalpli olabileceğine inanmıyorum. Arkamızdan konuştu. İşleri iyi gittiğinde bana tutundu. Ben onun suratına tüküreceğim abi.

Seda Önder de ayrı bir dangalak ayrı bir denyo… Ben kimsenin önünü kesmedim. Ben o kızdan hala umutluyum. Tuhaf tuhaf şeyler yazdığından dangalak dedim.

Bebek konusunda bazı şeyler yazdı ona çıldırdım. Alişan için Mehmet Ali Erbil’e hakaret ettim. Alişan benden özür dilese farklı olurdu. Kocam benim portremi dövme yaptırdı. Özcan Deniz dinliyorum diye Alişan bana kızardı.

'Kocamın terini koklamayı çok seviyorum'

Kocamın terini koklamayı çok seviyorum. Vanilya kokuyor. Kocam beni uyurken seviyor. Uyanıp uyanıp ayaklarımı öpüyor. Kocam uyurken benim ayaklarımı seviyor.

Demet Akalın 'hamile değilim'

''Hamile olsam hayatta gizlemem. Ancak hamile değilim inşallah öyleyimdir'' dedi.