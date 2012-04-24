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Demet Akalın 3. kez nikah masasına oturdu

Şarkıcı Demet Akalın, 3. kez nikah masasına Okan Kurt ile oturdu. Gelinin şahidi Seda Sayan'dı

24 Nisan 2012 10:44

Demet Akalın 6 aydır birlikte olduğu Okan Kurt ile evlendi.

Basına kapalı olan Çırağan Sarayı’ndaki törende Demet Akalın’ın şahitliğini Seda Sayan, Okan Kurt’un şahitliğini ise Murathan Özer yaptı.

Düğüne katılan yaklaşık 50 davetli arasında ailelerin dışında, Demet Akalın’ın yakın arkadaşları Seren Serengil, Hande Yener, Tuğba Özerk, Ece Erken ve Alişan da vardı.

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın - İsmail Bayrak'ın haberine göre, Demet Akalın’ın sol ayakkabısının altına Alişan, sağ ayakkabısının altına Lerzan Mutlu ismini yazdırdı. Alişan, Akalın’ın beline beşi bir yerde taktı. Çift imza atınca beyaz güvercinler uçuruldu.

Düğünden hiçbir fotoğraf servis edilmemesi konusunda talimat veren Akalın, kendi twitter hesabından fotoğrafları ‘Sonunda evet dedirttim’ diyerek kendisi paylaştı.

Akalın’ın yakın arkadaşı Lerzan Mutlu, araları bozuk olduğu Seda Sayan nikah şahidi olunca nikaha katılmadı.

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