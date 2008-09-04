Dementieva, Serena, Jankovic, Safina

Amerika Açık Tenis Turnuvasında bayanlarda yarı finalistler belli oldu. Elena Dementieva ve Jelena Jankovic'in ardından, Rus Dinara Safina ve Amerikalı Serena Williams yarı finale yükselen diğer isimler oldu.



Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası olan Amerika Açık'a 10. gün maçlarıyla devam edildi. New York'ta düzenlenen ve toplam 20 milyon dolar para ödüllü turnuvada tek bayanlarda son 2 yarı finalist ile tek erkeklerde ilk 2 yarı finalist belli oldu.



Bayanlarda son dönemin en formda ismi Dinara Safina, İtalyan Flavia Pennetta'yı yenerek, kariyerinde ikinci kez bir grand slam turnuvasında yarı finale yükseldi.



6 numaralı seri başına olan Safina, İtalyan rakibini 1 saat 11 dakika süren maçta, 6-2 ve 6-3'lük iki setle geçti. Bayanlarda çeyrek finalin bir diğer maçında Williams kardeşler karşı karşıya geldi. Amerika Açık'ı ikişer kez kazanan kardeşler kortta büyük bir savaş verdi.



İlk sette 5-3 önde bulunan Venus Williams servisini kırdırınca avantajını kaybetti. Tie-break'a giden ilk seti küçük kardeş Serena kazandı. İkinci sette de benzer bir çekişme vardı. Serena Williams bu seti de tie-break sonucu kazanarak, ablasını turnuvanın dışına itti. Serena Williams'ın yarı finaldeki rakibi Dinara Safina olacak.