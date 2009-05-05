Demek ki sağlığı bozulmuş!

3 günde hazırlanan "B.Ç'nin ruh ve beden sağlığı bozulmamıştır" yönündeki ilk raporuyla 15 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Vakit yazarı Üzmez'in serbest bırakılmasını neden olan Adli Tıp Kurumu, ikinci muayenede kıza 'panik bozukluk' teşhisi koydu.



Bursa Barosu’nun, Vakit gazetesi yazarı 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez'in cinsel tacizine uğradığı öne sürülen 15 yaşındaki B.Ç. için 2'nci Çocuk Mahkemesi’ne açtığı, yargılanma süresince velayetinin ailesinden alınması, vasi olarak kendisine Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) görevlisinin atanması ve haklarını savunması için kayyum tayinini içeren davası sonuçlandı. Taleplerin hiç birini kabul etmeyen mahkemece hazırlanan gerekçeli kararda, geçen ay İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilen B.Ç.’ye ‘Panik bozukluk’ teşhisi konulup, ilaç tedavisine başlatıldığı belirtildi.



Hüseyin Üzmez'in geçen yıl nisan ayında cinsel tacizine uğradığı öne sürülen B.Ç.’nin savunmasını üstlenen Bursa Barosu avukatlarından Nevin Canbaz, yargılamanın yapıldığı Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesin’nden, SHÇEK tarafından koruma altına alınan müvekkilinin daha sağlıklı bir savunma yapabilmesi için anne ve babada olan velayetinin dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren sınırlandırılmasını istemişti.

Canbaz’ın talepleri arasında mağdur olan müvekkilinin anne ve babasıyla yaptığı görüşmelere kısıtlama getirilmesi, kendisine SHÇEK’da görevli bir kişinin vasi, Bursa Barosu’na kayıtlı bir avukatın kayyum olarak atanması, gördüğü tedavinin UÜ Tıp Çocuk Psikiyatri Servisi’nde sürdürülmesi, eğitimini aksatmaması için SHÇEK’in bir kişiyi özel olarak görevlendirilmesi de yer alıyordu.



Mahkemenin bu talepleri kabul etmemesi sonucu Bursa Barosu bu kez Çocuk Mahkemesi’ne dava açmıştı. Yargıtay 17'nci Hukuk Dairesi, mahkemeler arasında gidip gelen bu dava dosyasına, Bursa 2'nci Çocuk Mahkemesi’nin bakmasını kararlaştırmıştı.



Bursa 2'nci Çocuk Mahkemesi’nde B.Ç. hakkında istenen taleplerle ilgili yargılama sonuçlandı. Dosyayı, yargılamanın yapıldığı eylül ayından itibaren inceleyen Mahkeme Hakimi Ahmet Fatih Sofu, Bursa Barosu’nun B.Ç. için istediği taleplerin tümünü reddetti.



Hazırlanan altı sayfalık gerekçeli kararda, mağdur olan çocuğun yargılamanın başladığı geçen yıl nisan ayından itibaren koruma altına alındığı, SHÇEK tarafından sağlıklı bir şekilde bakıldığı, Ankara’ya yerleşen anne ve babasıyla belirli günlerde görüştüğü, eğitiminin aksamadan devam ettiği, tedavisinin UÜ Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Psikiyatri Servisi’nde sürdürüldüğü, kendisini ise birden fazla avukatın savunduğu görüşlerine yer verildi.



Teşhis: Panik bozukluğu



Bursa 2'nci Çocuk Mahkemesi’nce B.Ç. hakkında hazırlanan gerekçeli kararın 4’üncü sayfasında, geçen ay bu kez Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’nda kontrol edildikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda yapılan muayene sonucu B.Ç.’ye ‘Panik bozukluğu’ tanısı konulduğu ve ilaç tedavisine başlandığı belirtildi.



Geçen yılın ekim ayında 'cinsel istismar' suçundan tutuklu yargılanan Üzmez, Adli Tıp Kurumu'nun 3 günde hazırladığı ''B.Ç.'nin ruh ve beden sağlığı bozulmamıştır'' yönündeki raporu sayesinde serbest kalmıştı.