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Spor

Demba Ba'nın parmağında kırık; 5 maç yok

Ayak parmağında kırık tespit edilen Beşiktaş'ın golcüsü Demba Ba'nın 20 gün yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor

09 Aralık 2014 22:08

Beşiktaş'ın yıldızı Demba Ba'nın ayak parmağında kırık tespit edildi. Kulüp Doktorü Ertuğrul Karanlık yaptığı açıklamada, "Demba Ba'nın sağ ayak ikinci ayak parmağında kırık tespit edildi" dedi. Başarılı oyuncunun yaklaşık 20 gün yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Karanlık, kulüp resmi televizyonuna ise şu açıklamayı yaptı: "Trabzonspor maçının ilk yarısında sağa ayağından bir darbe almıştı. Sonra zorlandı, hatta tedavi ederken kramponunu çıkartmak zorunda kalmıştı. Devre arasına kadar idare edebildi. Devre arasında tekrar kontrol ettik. Kendisi oynamak istedi ama ağrıları devam ettiği için devam edemedi. Kırık şüphesi vardı, maçtan sonra röntgenini çektik.

Bugün sabah kendisine baktım, ağrıları bulunuyor. Sağ ayak ikinci parmağında bir sakatlığı var. Eklemde problem olmaması iyi. Kırık var ama daha da kötüsü olabilirdi. Kötünün iyisi diyebiliriz. Adım attığı zaman o bölgeden ağrı hissediyor. Tedavisine devam ediyoruz, ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyoruz. En önemlisi istirahat etmesi ve bu bölgeye bir temas olmaması. Umarın en yakın zamanda sağlıklı bir şekilde takıma dönecek."

 

5 maç yok

 

Sakatlığıyla Beşiktaşlıları üzen Demba Ba, 5 maçta takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlı takımın yoğun maç trafiği içinde olması nedeniye, sahalardan uzak kalacak Demba Ba 5 karşılaşmada görev yapamayacak.

Bu sürede UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur, Süper Lig'de Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Çaykur Rizaspor ve Adana Demirspor karşılaşacak olan Beşiktaş, Demba Ba'dan yararlanamayacak.

Senegalli golcünün tedavisinin beklenilen sürede tamamlanması halinde, Demba Ba 28 Aralık'daki Konyaspor maçında takımdaki yerini alabilecek.

 

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