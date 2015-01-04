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Spor

Demba Ba'nın kaleye şutu yok, Melo'nun en çok gol attığı takım Beşiktaş

Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a 2-0 yenilirken, teknik direktör Slaven Bilic'in Türkiye'de derbi kazanamama alışkanlığı da devam etti

04 Ocak 2015 23:39

Beşiktaş'ın en önemli gol umudu olan Senagalli golcü Demba Ba'nın Galatasaray derbisinde kaleye bir tek şut bile atamaması dikkat çekti.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde öne çıkan istatistikler

Felipe Melo kariyeri boyunca Beşiktaş'a 4 gol attı. Brezilyalı'nın Süper Lig'de en çok gol attığı takım siyah-beyazlılar oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı ekiple çıktığı ilk derbiden zaferle ayrıldı.

Beşiktaş, Slaven Bilic ile hiç derbi kazanamadı. Hırvat Hoca, Galatasaray'a karşı 3. yenilgisini aldı.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı son 9 maçı da kazanamadı. 6 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş'ın 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

2015 yılına lider olarak Beşiktaş ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

Beşiktaş bu sezon Olimpiyat Stadı'nda Süper Lig'de 4 maç yaptı, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Demba Ba, Galatasaray derbisinde kaleye şut çekemedi.

 

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