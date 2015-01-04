Demba Ba'nın kaleye şutu yok, Melo'nun en çok gol attığı takım Beşiktaş

Beşiktaş'ın en önemli gol umudu olan Senagalli golcü Demba Ba'nın Galatasaray derbisinde kaleye bir tek şut bile atamaması dikkat çekti.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde öne çıkan istatistikler



Felipe Melo kariyeri boyunca Beşiktaş'a 4 gol attı. Brezilyalı'nın Süper Lig'de en çok gol attığı takım siyah-beyazlılar oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı ekiple çıktığı ilk derbiden zaferle ayrıldı.

Beşiktaş, Slaven Bilic ile hiç derbi kazanamadı. Hırvat Hoca, Galatasaray'a karşı 3. yenilgisini aldı.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı son 9 maçı da kazanamadı. 6 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş'ın 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

2015 yılına lider olarak Beşiktaş ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

Beşiktaş bu sezon Olimpiyat Stadı'nda Süper Lig'de 4 maç yaptı, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Demba Ba, Galatasaray derbisinde kaleye şut çekemedi.