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Spor

Demba Ba'nın Beşiktaş'a maliyeti ne kadar?

Beşiktaş, Demba Ba'nın transferi için resmen anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi

18 Temmuz 2014 14:02

Beşiktaş, Demba Ba'nın transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.    

Siyah-beyazlı kulüp, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Senegalli golcüye toplam 10 milyon Euro garanti para ve 10'ar bin Euro maç başı ücret ödeyeceğini borsaya açıkladı.

Beşiktaş, 29 yaşındaki Demba Ba'nın bonservisi için ise Chelsea'ye 6 milyon Euro verecek.

Kara Kartal ayrıca Demba Ba'ya her sezon için, sezonun ilk yarısında en az 6 maçta ilk 11'de yer alırsa 350 bin Euro, sezonun ikinci yarısında en az 6 karşılaşmada ilk 11'de yer alırsa 350 bin Euro ödeyecek.

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