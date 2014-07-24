Demba Ba'lı Beşiktaş Mainz'la 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş İngiltere'de yaptığı sezon öncesi kampının dördüncü ve son hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz ile karşılaştı.

ntvspor.net'te yer alan haberde Macclesfield Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmaya siyah beyazlı takım kalede Cenk Gönen, defans dörtlüsünde Serdar, Franco, Ersan, Motta, orta sahada Veli, Atiba, Olcay, Oğuzhan, Kerim Frei, forvette Cenk Tosun ile ilk 11 ile başladı.

Hafif sakatlıkları bulunan Mustafa ve Uğur kadroda yer almadılar. Demba Ba karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, ikinci yarı oyuna girdi ve siyah beyazli formayı ilk kez giymiş oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın yeni transfer Demba Ba, ikinci yarıda Cenk Tosun'un yerine oyuna girerek ilk defa Beşiktaş forması giydi.

Mainz karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başladı. İkinci yarının ilk dakikalarında Beşiktaş kalesinde etkili ataklar geliştiren Mainz'a kaleci Cenk başarılı kurtarışlara imza attı. Ancak maçın 51. dakikasında Mainz, Atiba Hutchinson'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 78. dakikasında Atiba, bir kez daha sahneye çıktı. Bu kez Mainz filelerini havalandıran Kanadalı futbolcu, durumu 1-1'e getirdi.

Geri kalan dakikalar başka gol getirmedi ve taraflar sahadan 1-1 berabere ayrıldı.