T24 LogoT24 Logo
Spor

Demba Ba'lı Beşiktaş Mainz'la 1-1 berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını İngiltere'de sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga 1 ekiplerinden Mainz ile hazırlık maçında Atiba Hutchinson'ın her iki kaleye attığı golle maçı 1-1 berabere bitirdi

24 Temmuz 2014 02:48

Beşiktaş İngiltere'de yaptığı sezon öncesi kampının dördüncü ve son hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz ile karşılaştı.

ntvspor.net'te yer alan haberde Macclesfield Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmaya siyah beyazlı takım kalede Cenk Gönen, defans dörtlüsünde Serdar, Franco, Ersan, Motta, orta sahada Veli, Atiba, Olcay, Oğuzhan, Kerim Frei, forvette Cenk Tosun ile ilk 11 ile başladı.

Hafif sakatlıkları bulunan Mustafa ve Uğur kadroda yer almadılar. Demba Ba karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, ikinci yarı oyuna girdi ve siyah beyazli formayı ilk kez giymiş oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın yeni transfer Demba Ba, ikinci yarıda Cenk Tosun'un yerine oyuna girerek ilk defa Beşiktaş forması giydi.

Mainz karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başladı. İkinci yarının ilk dakikalarında Beşiktaş kalesinde etkili ataklar geliştiren Mainz'a kaleci Cenk başarılı kurtarışlara imza attı. Ancak maçın 51. dakikasında Mainz, Atiba Hutchinson'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 78. dakikasında Atiba, bir kez daha sahneye çıktı. Bu kez Mainz filelerini havalandıran Kanadalı futbolcu, durumu 1-1'e getirdi.

Geri kalan dakikalar başka gol getirmedi ve taraflar sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

ETİKETLER

demba babeşiktaştransferchelseaformahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24